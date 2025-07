ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Robert Krankowski zog am Mittwoch unter den Sportartikelherstellern einen Vergleich mit Nike und bezeichnete Adidas als Aktie "für die Langstrecke". Bisher gebe es keine konkreten Beweise dafür, dass der US-Konkurrent eine Gefahr für die Herzogenauracher darstellt. Adidas sei aktuell das grundsätzlich bessere Unternehmen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.