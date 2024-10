Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag erhöhte sich der DAX via XETRA schlussendlich um 0,80 Prozent auf 19 588,19 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,847 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,396 Prozent fester bei 19 509,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 432,81 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 674,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 499,46 Einheiten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,920 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 17.09.2024, den Stand von 18 726,08 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.07.2024, den Stand von 18 437,30 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.10.2023, den Wert von 15 251,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 16,81 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 19 674,68 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 16,45 Prozent auf 266,20 EUR), Merck (+ 7,56 Prozent auf 165,85 EUR), Siemens Energy (+ 4,20 Prozent auf 36,48 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,84 Prozent auf 141,18 EUR) und Siemens (+ 1,81 Prozent auf 184,28 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil EON SE (-1,47 Prozent auf 13,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,46 Prozent auf 32,35 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 35,46 EUR), Hannover Rück (-1,24 Prozent auf 255,40 EUR) und QIAGEN (-1,20 Prozent auf 39,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 677 284 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 244,732 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at