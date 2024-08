Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Gewinnen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,79 Prozent fester bei 18 910,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 938,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 746,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 29.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 362,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.05.2024, den Wert von 18 437,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 973,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 12,94 Prozent zu Buche. 18 938,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 2,33 Prozent auf 250,10 EUR), Infineon (+ 1,76 Prozent auf 32,92 EUR), SAP SE (+ 1,51 Prozent auf 198,14 EUR), Porsche (+ 1,41 Prozent auf 70,64 EUR) und BASF (+ 1,22 Prozent auf 45,74 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-0,71 Prozent auf 25,21 EUR), Hannover Rück (-0,62 Prozent auf 256,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,31 Prozent auf 488,80 EUR), Allianz (-0,18 Prozent auf 280,20 EUR) und EON SE (-0,12 Prozent auf 12,84 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 235 296 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,771 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,88 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at