Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am ersten Tag der Woche fort.

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,16 Prozent auf 26 787,28 Punkte zu. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 241,531 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,004 Prozent leichter bei 26 742,81 Punkten in den Handel, nach 26 743,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 856,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 738,00 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 576,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 724,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wurde der MDAX auf 27 335,32 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,190 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 1,90 Prozent auf 25,72 EUR), HUGO BOSS (+ 1,23 Prozent auf 48,49 EUR), Jungheinrich (+ 1,19 Prozent auf 35,80 EUR), Fraport (+ 1,06 Prozent auf 47,64 EUR) und PUMA SE (+ 1,02 Prozent auf 51,34 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-1,53 Prozent auf 46,32 EUR), Nordex (-0,97 Prozent auf 14,22 EUR), Nemetschek SE (-0,88 Prozent auf 84,60 EUR), KION GROUP (-0,70 Prozent auf 45,69 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,64 Prozent auf 40,14 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 144 160 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 18,012 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

In diesem Jahr hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,56 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at