NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Diese lägen um etwa 15 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der durchschnittliche erzielte Verkaufspreis sei mit einem Anstieg von einem Prozent stabil, was für die fortgesetzte Preisdisziplin in der Branche spreche. Nach jüngsten Gesprächen mit Investoren vermutet der Experte, dass selbst die größten Optimisten überrascht sein dürften./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 02:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / 02:19 / ET



