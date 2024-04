Pluszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Am Mittwoch springt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,47 Prozent auf 27 118,39 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 252,573 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,017 Prozent auf 26 996,93 Punkte an der Kurstafel, nach 26 992,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 996,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 135,59 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 0,771 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 25 983,68 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.01.2024, den Stand von 26 247,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der MDAX auf 27 198,33 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,04 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Aurubis (+ 5,54 Prozent auf 74,35 EUR), SMA Solar (+ 2,96 Prozent auf 52,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,49 Prozent auf 148,40 EUR), Delivery Hero (+ 2,01 Prozent auf 32,94 EUR) und Nordex (+ 1,67 Prozent auf 12,81 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AIXTRON SE (-3,96 Prozent auf 22,08 EUR), HUGO BOSS (-2,32 Prozent auf 51,36 EUR), JENOPTIK (-1,21 Prozent auf 26,22 EUR), HelloFresh (-0,82 Prozent auf 6,55 EUR) und KION GROUP (-0,74 Prozent auf 48,56 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die AIXTRON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 284 685 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,386 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,93 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

