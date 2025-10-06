Delivery Hero Aktie

25,18EUR -0,16EUR -0,63%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.10.2025 07:28:34

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Vor den Zahlen für das dritte Quartal am 13. November habe er seine Schätzungen für den Essenslieferdienst überarbeitet, schrieb Marcus Diebel in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum in Asien dürfte angesichts hoher Vergleichswerte schwächer als vor einem Jahr ausgefallen sein. Im Schlussquartal erwarte er aber weiterhin einen Anstieg beim Bruttowarenwert (GMV)./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 21:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,44 € 		Abst. Kursziel*:
33,65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,03%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Heromehr Analysen

07:28 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
15.09.25 Delivery Hero Buy UBS AG
11.09.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 25,21 -0,51% Delivery Hero

Aktuelle Aktienanalysen

08:14 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
07:44 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:43 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
07:43 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
07:30 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
07:29 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
03.10.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
03.10.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
03.10.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
03.10.25 KION GROUP Overweight Barclays Capital
03.10.25 UBS Underweight Barclays Capital
03.10.25 EssilorLuxottica Neutral UBS AG
03.10.25 grenke Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 National Grid Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Sixt Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
03.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
03.10.25 Ferrari Buy UBS AG
03.10.25 Sanofi Buy UBS AG
03.10.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
03.10.25 Siltronic Neutral UBS AG
03.10.25 STMicroelectronics Buy UBS AG
03.10.25 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
03.10.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.25 Infineon Buy UBS AG
03.10.25 ASML NV Buy UBS AG
03.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
03.10.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen