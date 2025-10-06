NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Vor den Zahlen für das dritte Quartal am 13. November habe er seine Schätzungen für den Essenslieferdienst überarbeitet, schrieb Marcus Diebel in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum in Asien dürfte angesichts hoher Vergleichswerte schwächer als vor einem Jahr ausgefallen sein. Im Schlussquartal erwarte er aber weiterhin einen Anstieg beim Bruttowarenwert (GMV)./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 21:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.