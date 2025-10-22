Delivery Hero Aktie
|23,33EUR
|0,23EUR
|1,00%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 40,50 Euro auf "Buy" belassen. Giles Thorne veröffentlichte am Mittwoch seine Schätzungen für den Quartalsbericht am 13. November. Beim wichtigen Bruttowarenvolumen (GMV) erwartet er ein Plus von 0,9 Prozent./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
