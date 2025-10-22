Delivery Hero Aktie

23,33EUR 0,23EUR 1,00%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

22.10.2025 12:42:43

Delivery Hero Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 40,50 Euro auf "Buy" belassen. Giles Thorne veröffentlichte am Mittwoch seine Schätzungen für den Quartalsbericht am 13. November. Beim wichtigen Bruttowarenvolumen (GMV) erwartet er ein Plus von 0,9 Prozent./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,11 € 		Abst. Kursziel*:
75,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
73,60%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

