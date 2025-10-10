Delivery Hero Aktie
|24,82EUR
|0,12EUR
|0,49%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas passte ihr Bewertungsmodell für den Essenslieferanten in einer am Freitag vorliegenden Studie an jüngste Währungs-und Inflationsentwicklungen an. Bisher sei sie davon ausgegangen, dass das Asiengeschäft ohne Korea die Gewinnschwelle erreichen würde ? jetzt nicht mehr./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25,50 €
|
Abst. Kursziel*:
56,86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,16%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
Analysen zu Delivery Heromehr Analysen
|12:22
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:22
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:22
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|24,87
|0,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|12:22
|Danone Buy
|UBS AG
|12:20
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:19
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11:41
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:37
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:06
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:58
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08:54
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:20
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08:17
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Brenntag Sell
|UBS AG
|07:42
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research