Delivery Hero Aktie

24,82EUR 0,12EUR 0,49%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

10.10.2025 12:22:43

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas passte ihr Bewertungsmodell für den Essenslieferanten in einer am Freitag vorliegenden Studie an jüngste Währungs-und Inflationsentwicklungen an. Bisher sei sie davon ausgegangen, dass das Asiengeschäft ohne Korea die Gewinnschwelle erreichen würde ? jetzt nicht mehr./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25,50 € 		Abst. Kursziel*:
56,86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,16%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Heromehr Analysen

12:22 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
06.10.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
15.09.25 Delivery Hero Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 24,87 0,69% Delivery Hero

