Pluszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags auf grünem Terrain

Der MDAX entwickelt sich am Mittwochnachmittag positiv.

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent höher bei 26 060,65 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 246,405 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,000 Prozent leichter bei 25 973,84 Punkten in den Handel, nach 25 973,85 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 855,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 106,02 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 1,93 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 064,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 250,06 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2023, den Wert von 27 837,59 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,90 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HOCHTIEF (+ 3,95 Prozent auf 105,30 EUR), Aroundtown SA (+ 3,66 Prozent auf 1,77 EUR), Aurubis (+ 3,18 Prozent auf 74,60 EUR), LANXESS (+ 2,84 Prozent auf 26,42 EUR) und Gerresheimer (+ 2,66 Prozent auf 100,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,58 Prozent auf 98,35 EUR), JENOPTIK (-2,93 Prozent auf 24,48 EUR), HENSOLDT (-2,86 Prozent auf 38,08 EUR), AIXTRON SE (-2,43 Prozent auf 21,71 EUR) und HelloFresh (-1,63 Prozent auf 6,15 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 942 435 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 17,921 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,99 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at