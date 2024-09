Pluszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Heute wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX kletterte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,36 Prozent auf 25 576,70 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 245,814 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,030 Prozent höher bei 25 240,90 Punkten, nach 25 233,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 660,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 238,88 Punkten erreichte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 1,90 Prozent zu. Der MDAX lag vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 24 321,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, notierte der MDAX bei 26 075,11 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, bei 27 055,95 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,70 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 476,10 Zähler.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit thyssenkrupp (+ 5,49 Prozent auf 2,98 EUR), HelloFresh (+ 4,75 Prozent auf 8,03 EUR), HUGO BOSS (+ 4,63 Prozent auf 36,17 EUR), EVOTEC SE (+ 4,31 Prozent auf 6,30 EUR) und Nordex (+ 4,21 Prozent auf 14,84 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Gerresheimer (-2,52 Prozent auf 100,40 EUR), Siltronic (-1,16 Prozent auf 68,00 EUR), ENCAVIS (-0,47 Prozent auf 17,06 EUR), CTS Eventim (-0,34 Prozent auf 86,90 EUR) und Bilfinger SE (-0,33 Prozent auf 45,85 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 561 837 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 19,432 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,18 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

