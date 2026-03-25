Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen

Mit dem MDAX ging es am Mittwoch aufwärts.

Schlussendlich erhöhte sich der MDAX im XETRA-Handel um 2,53 Prozent auf 28 836,57 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 336,385 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,22 Prozent auf 28 468,91 Punkte an der Kurstafel, nach 28 125,11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 28 468,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28 914,21 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 5,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der MDAX bei 31 431,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der MDAX auf 30 302,78 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der MDAX einen Wert von 28 929,77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 6,92 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 17,35 Prozent auf 16,37 EUR), JENOPTIK (+ 14,57 Prozent auf 29,26 EUR), AIXTRON SE (+ 8,81 Prozent auf 36,57 EUR), Bechtle (+ 6,13 Prozent auf 28,06 EUR) und Nordex (+ 5,09 Prozent auf 45,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil IONOS (-2,36 Prozent auf 24,85 EUR), Nemetschek SE (-1,06 Prozent auf 65,05 EUR), HUGO BOSS (-0,38 Prozent auf 36,64 EUR), United Internet (-0,36 Prozent auf 27,58 EUR) und K+S (-0,19 Prozent auf 16,07 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 6 049 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 33,579 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,48 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at