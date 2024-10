Pluszeichen in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im DAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Um 15:43 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent höher bei 19 142,69 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,812 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,007 Prozent schwächer bei 19 065,18 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 066,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 19 007,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 143,12 Zähler.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,040 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2024, wies der DAX einen Stand von 18 443,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 236,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, stand der DAX noch bei 15 128,11 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 14,15 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Continental (+ 5,73 Prozent auf 59,08 EUR), Zalando (+ 2,24 Prozent auf 29,72 EUR), Siemens (+ 1,62 Prozent auf 183,10 EUR), Porsche (+ 1,61 Prozent auf 69,30 EUR) und Henkel vz (+ 1,49 Prozent auf 82,84 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-7,41 Prozent auf 27,07 EUR), Rheinmetall (-2,05 Prozent auf 492,10 EUR), Siemens Healthineers (-0,58 Prozent auf 51,04 EUR), Commerzbank (-0,51 Prozent auf 16,72 EUR) und Symrise (-0,33 Prozent auf 119,70 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 964 524 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,650 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent an der Spitze im Index.

