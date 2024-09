Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus

Am Donnerstag legte der SDAX via XETRA zum Handelsende um 2,43 Prozent auf 13 932,59 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 97,001 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,49 Prozent auf 13 803,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 601,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 803,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 961,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,96 Prozent aufwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 19.08.2024, einen Stand von 13 941,39 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.06.2024, den Wert von 14 399,34 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 19.09.2023, einen Wert von 12 998,63 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,806 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Deutsche Wohnen SE (+ 19,69 Prozent auf 27,05 EUR), PVA TePla (+ 6,32 Prozent auf 12,78 EUR), Hypoport SE (+ 5,67 Prozent auf 275,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 5,49 Prozent auf 43,84 EUR) und Nagarro SE (+ 5,46 Prozent auf 80,15 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil SMA Solar (-6,35 Prozent auf 17,85 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,25 Prozent auf 56,50 EUR), STRATEC SE (-3,22 Prozent auf 42,05 EUR), BayWa (-2,34 Prozent auf 10,86 EUR) und JOST Werke (-1,13 Prozent auf 43,60 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 945 001 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,010 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,83 zu Buche schlagen. Im Index bietet die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die höchste Dividendenrendite.

