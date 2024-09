Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Um 12:10 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent auf 13 416,78 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 96,099 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 420,44 Zählern und damit 1,30 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 248,47 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 13 385,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 446,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,328 Prozent. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 13 627,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, wies der SDAX einen Wert von 15 049,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wurde der SDAX auf 13 034,57 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,93 Prozent nach. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp nucera (+ 5,90 Prozent auf 8,35 EUR), SMA Solar (+ 4,31 Prozent auf 18,87 EUR), ADTRAN (+ 4,26 Prozent auf 4,72 EUR), RENK (+ 3,95 Prozent auf 22,52 EUR) und Salzgitter (+ 3,58 Prozent auf 14,48 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil IONOS (-1,88 Prozent auf 23,55 EUR), TAKKT (-1,46 Prozent auf 9,44 EUR), AUTO1 (-1,27 Prozent auf 8,14 EUR), Südzucker (-0,90 Prozent auf 12,08 EUR) und PATRIZIA SE (-0,69 Prozent auf 8,65 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 286 912 Aktien gehandelt. Mit 9,368 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

