Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Plus

Am Donnerstag erhöht sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,93 Prozent auf 3 394,73 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 522,506 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,023 Prozent schwächer bei 3 362,71 Punkten, nach 3 363,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 362,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 400,90 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,025 Prozent aufwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 11.06.2024, einen Stand von 3 428,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, stand der TecDAX bei 3 354,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 124,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 2,11 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 6,44 Prozent auf 69,40 EUR), Sartorius vz (+ 4,62 Prozent auf 242,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,38 Prozent auf 78,60 EUR), SMA Solar (+ 4,28 Prozent auf 28,26 EUR) und Nagarro SE (+ 3,04 Prozent auf 76,35 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-5,00 Prozent auf 9,03 EUR), HENSOLDT (-1,41 Prozent auf 36,44 EUR), Deutsche Telekom (-0,63 Prozent auf 23,70 EUR), Bechtle (-0,48 Prozent auf 41,72 EUR) und freenet (-0,47 Prozent auf 25,32 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 567 896 Aktien gehandelt. Mit 215,656 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die CompuGroup Medical SE-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

