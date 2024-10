Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im TecDAX

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am Montagmorgen in der Gewinnzone ein.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,54 Prozent fester bei 3 404,55 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 557,335 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,281 Prozent stärker bei 3 395,80 Punkten, nach 3 386,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 394,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 405,75 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 313,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 408,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 2 947,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,41 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 2,83 Prozent auf 17,47 EUR), SMA Solar (+ 1,10 Prozent auf 16,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,85 Prozent auf 27,37 EUR), EVOTEC SE (+ 0,80 Prozent auf 5,69 EUR) und ATOSS Software (+ 0,76 Prozent auf 132,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-0,91 Prozent auf 93,05 EUR), Nordex (-0,68 Prozent auf 13,10 EUR), Sartorius vz (-0,17 Prozent auf 239,70 EUR), United Internet (-0,10 Prozent auf 19,03 EUR) und JENOPTIK (+ 0,00 Prozent auf 28,86 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 207 413 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 243,332 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 8,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at