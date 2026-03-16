Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen

Mit dem FTSE 100 geht es am Montagmittag aufwärts.

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,41 Prozent auf 10 303,04 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,968 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 261,10 Punkten, nach 10 261,15 Punkten am Vortag.

Bei 10 314,56 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 255,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 473,69 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 16.12.2025, mit 9 684,79 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, stand der FTSE 100 bei 8 632,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,54 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 4,26 Prozent auf 2,07 GBP), Haleon (+ 2,69 Prozent auf 3,85 GBP), Segro (+ 2,13 Prozent auf 7,38 GBP), BT Group (+ 1,79 Prozent auf 2,18 GBP) und Airtel Africa (+ 1,65 Prozent auf 3,56 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Rightmove (-3,60 Prozent auf 4,47 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,93 Prozent auf 66,15 GBP), RS Group (-2,38 Prozent auf 6,16 GBP), International Consolidated Airlines (-1,92 Prozent auf 3,47 GBP) und Auto Trader Group (-1,84 Prozent auf 4,86 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 761 192 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 258,470 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,61 zu Buche schlagen. Mit 9,02 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at