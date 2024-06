Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 8 275,41 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,548 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 272,46 Punkte an der Kurstafel, nach 8 272,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 257,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 275,42 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 1,58 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 21.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 416,45 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 21.03.2024, einen Stand von 7 882,55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, stand der FTSE 100 bei 7 559,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,17 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 2,90 Prozent auf 3,19 GBP), Entain (+ 1,93 Prozent auf 6,86 GBP), United Utilities (+ 1,92 Prozent auf 10,13 GBP), Severn Trent (+ 1,84 Prozent auf 24,86 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,39 Prozent auf 149,30 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil B&M European Value Retail SA Reg (-1,55 Prozent auf 4,70 GBP), Kingfisher (-1,30 Prozent auf 2,50 GBP), Ashtead (-1,29 Prozent auf 53,64 GBP), easyJet (-1,10 Prozent auf 4,46 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,07 Prozent auf 8,88 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 6 901 993 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,992 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at