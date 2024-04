Pluszeichen in London: Zum Start Pluszeichen im FTSE 100

Um 09:11 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,58 Prozent auf 7 980,98 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 7 934,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 934,79 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 934,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 986,74 Punkten lag.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,883 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 659,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 651,76 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Wert von 7 741,56 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 3,36 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 015,63 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 3,70 Prozent auf 3,95 GBP), WPP 2012 (+ 2,45 Prozent auf 7,70 GBP), Croda International (+ 2,21 Prozent auf 48,04 GBP), Weir Group (+ 1,66 Prozent auf 20,88 GBP) und The Berkeley Group (+ 1,65 Prozent auf 46,72 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Haleon (-0,53 Prozent auf 3,21 GBP), RELX (-0,36 Prozent auf 33,08 GBP), Experian (-0,25 Prozent auf 33,62 GBP), Rolls-Royce (-0,24 Prozent auf 4,11 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,09 Prozent auf 91,82 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 154 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,938 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at