Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,25 Prozent auf 19 619,43 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 1,48 Prozent fester bei 19 663,39 Punkten, nach 19 376,96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 19 375,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 756,09 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 12.02.2025, mit 21 719,26 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2024, den Wert von 21 615,27 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 12.03.2024, mit 18 219,11 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,47 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 22 222,61 Punkten. Bei 19 180,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 8,87 Prozent auf 96,95 USD), Tesla (+ 8,25 Prozent auf 249,60 USD), Palantir (+ 8,14 Prozent auf 84,40 USD), NVIDIA (+ 6,60 Prozent auf 115,94 USD) und Axon Enterprise (+ 5,71 Prozent auf 556,70 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-3,76 Prozent auf 691,16 USD), Mondelez (-3,70 Prozent auf 65,34 USD), Dollar Tree (-3,33 Prozent auf 63,51 USD), Enphase Energy (-3,07 Prozent auf 58,96 USD) und The Kraft Heinz Company (-2,60 Prozent auf 30,29 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 240 155 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,131 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at