Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Machte sich der NASDAQ 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am fünften Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 15:58 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent auf 30 438,87 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,364 Prozent fester bei 30 333,86 Punkten, nach 30 223,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 301,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 30 452,81 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, lag der NASDAQ 100 bei 27 186,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24 960,04 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 363,95 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 452,81 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palantir (+ 6,43 Prozent auf 152,56 USD), Atlassian (+ 5,96 Prozent auf 98,85 USD), QUALCOMM (+ 5,22 Prozent auf 256,00 USD), CrowdStrike (+ 5,21 Prozent auf 705,95 USD) und Arm (+ 4,64 Prozent auf 350,83 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Autodesk (-9,28 Prozent auf 218,60 USD), Costco Wholesale (-3,88 Prozent auf 956,61 USD), Axon Enterprise (-2,67 Prozent auf 427,60 USD), Charter A (-2,21 Prozent auf 144,00 USD) und Synopsys (-2,07 Prozent auf 470,68 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 025 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,58 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at