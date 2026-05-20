Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,57 Prozent auf 28 984,32 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,651 Prozent auf 29 006,57 Punkte an der Kurstafel, nach 28 818,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 28 931,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 097,99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,895 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 26 590,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, stand der NASDAQ 100 bei 25 012,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 367,37 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 10,19 Prozent auf 245,90 USD), Marvell Technology (+ 7,40 Prozent auf 189,32 USD), Intel (+ 5,94 Prozent auf 117,38 USD), Constellation Energy (+ 4,90 Prozent auf 273,44 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,09 Prozent auf 431,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intuit (-4,09 Prozent auf 383,37 USD), Workday (-3,70 Prozent auf 124,55 USD), Autodesk (-3,05 Prozent auf 236,71 USD), Adobe (-2,75 Prozent auf 247,98 USD) und PayPal (-2,65 Prozent auf 37,18 EUR).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 394 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at