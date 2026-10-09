Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,43 Prozent stärker bei 30 859,23 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,567 Prozent auf 30 900,06 Punkte an der Kurstafel, nach 30 725,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 946,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 770,06 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,151 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29 421,55 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 29 727,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 098,18 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 22,43 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Moderna (+ 8,20 Prozent auf 213,16 USD), Lumentum (+ 6,41 Prozent auf 1 115,86 USD), Constellation Energy (+ 4,67 Prozent auf 298,37 USD), Datadog A (+ 4,37 Prozent auf 285,76 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,81 Prozent auf 157,24 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen T-Mobile US (-12,63 Prozent auf 149,68 USD), Arm (-2,99 Prozent auf 267,06 USD), Comcast (-2,97 Prozent auf 20,58 USD), Astera Labs (-2,75 Prozent auf 337,50 USD) und Kraft Heinz Company (-2,09 Prozent auf 22,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 794 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at