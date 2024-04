Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags in der Gewinnzone

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,41 Prozent höher bei 18 196,82 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,372 Prozent auf 18 054,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18 121,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 18 045,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 238,67 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,459 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 302,91 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.01.2024, einen Stand von 16 368,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 13 148,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,99 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 18 464,70 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Fortinet (+ 3,94 Prozent auf 71,56 USD), Micron Technology (+ 3,68 Prozent auf 127,27 USD), Broadcom (+ 2,50 Prozent auf 1 372,19 USD), Constellation Energy (+ 2,21 Prozent auf 192,29 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 2,05 Prozent auf 221,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-6,53 Prozent auf 41,07 USD), JDcom (-2,16 Prozent auf 27,21 USD), Sirius XM (-1,63 Prozent auf 3,63 USD), Charter A (-1,42 Prozent auf 274,07 USD) und Paychex (-1,24 Prozent auf 120,57 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 084 737 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,929 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 5,79 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at