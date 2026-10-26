Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,09 Prozent höher bei 29 273,40 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,325 Prozent auf 29 051,58 Punkte an der Kurstafel, nach 28 957,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 011,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 404,44 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 30 608,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 28 128,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 358,16 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,14 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Lumentum (+ 8,19 Prozent auf 818,10 USD), Arm (+ 6,19 Prozent auf 223,35 USD), Synopsys (+ 5,62 Prozent auf 454,33 USD), Tesla (+ 5,21 Prozent auf 391,62 USD) und Texas Instruments (+ 4,72 Prozent auf 298,12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen MercadoLibre (-7,81 Prozent auf 1 668,72 USD), DoorDash (-6,10 Prozent auf 168,44 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,24 Prozent auf 139,82 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR) und Nebius (-3,45 Prozent auf 153,27 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 27 486 165 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,537 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Micron Technology-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at