Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mit Kursplus

Der NASDAQ Composite gewinnt am dritten Tag der Woche an Fahrt.

Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent auf 15 044,60 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,199 Prozent auf 14 973,36 Punkte an der Kurstafel, nach 15 003,22 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 15 069,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 972,91 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 20.11.2023, einen Wert von 14 284,53 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 20.09.2023, mit 13 469,13 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 20.12.2022, bei 10 547,11 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 44,84 Prozent zu. Bei 15 069,29 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 10 265,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell American Bio Medica (+ 150,00 Prozent auf 0,00 USD), Trinity Biotech (+ 12,31 Prozent auf 0,53 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 7,94 Prozent auf 29,38 USD), Ebix (+ 7,47 Prozent auf 2,23 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 6,93 Prozent auf 17,89 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen i-CABLE Communications (-64,10 Prozent auf 0,04 USD), Arundel (-42,86 Prozent auf 0,10 CHF), QC (-12,26 Prozent auf 0,68 USD), Microvision (-7,37 Prozent auf 2,58 USD) und Roivant Sciences (-5,74 Prozent auf 10,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 432 370 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,778 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,66 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 39,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at