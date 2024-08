Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Plus

Der NASDAQ Composite knüpft am Freitagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 16:01 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,32 Prozent auf 17 851,72 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,871 Prozent auf 17 772,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 619,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17 744,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 852,99 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1,14 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.07.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17 997,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16 736,03 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, bei 13 721,03 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 20,90 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Software A (+ 6,87 Prozent auf 10,97 USD), Nortech Systems (+ 5,79 Prozent auf 12,88 USD), Microvision (+ 4,12 Prozent auf 0,93 USD), American Superconductor (+ 4,08 Prozent auf 20,79 USD) und Ross Stores (+ 3,82 Prozent auf 158,35 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-10,15 Prozent auf 4,25 USD), Intuit (-6,13 Prozent auf 624,49 USD), SMC (-3,79 Prozent auf 452,20 USD), Dixie Group (-3,39 Prozent auf 0,87 USD) und VOXX International A (-3,07 Prozent auf 2,84 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 655 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,093 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at