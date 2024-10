Pluszeichen in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

Letztendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,79 Prozent aufwärts auf 43 077,70 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,417 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,17 Prozent höher bei 43 240,17 Punkten in den Handel, nach 42 740,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 692,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 43 100,84 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,647 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 41 622,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40 954,48 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 16.10.2023, mit 33 984,54 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 14,22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 43 277,78 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 4,25 Prozent auf 56,38 USD), Visa (+ 2,95 Prozent auf 287,52 USD), UnitedHealth (+ 2,71 Prozent auf 571,34 USD), Walt Disney (+ 2,69 Prozent auf 96,75 USD) und Nike (+ 2,22 Prozent auf 83,94 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Intel (-1,54 Prozent auf 22,31 USD), Amgen (-1,06 Prozent auf 321,63 USD), Merck (-1,00 Prozent auf 110,42 USD), Apple (-0,89 Prozent auf 231,78 USD) und Procter Gamble (-0,69 Prozent auf 172,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 15 845 404 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,233 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at