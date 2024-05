Pluszeichen in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

Machte sich der NASDAQ 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,37 Prozent höher bei 18 773,63 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,08 Prozent stärker bei 18 907,14 Punkten, nach 18 705,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 767,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 907,54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,16 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17 471,47 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.02.2024, den Wert von 17 937,61 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, bei 13 672,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 13,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 18 907,54 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 9,11 Prozent auf 1 036,01 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,88 Prozent auf 154,27 USD), ASML (+ 4,20 Prozent auf 961,11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,08 Prozent auf 172,27 USD) und Micron Technology (+ 3,14 Prozent auf 130,24 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil GLOBALFOUNDRIES (-7,61 Prozent auf 51,01 USD), Lucid (-3,29 Prozent auf 2,80 USD), Biogen (-2,93 Prozent auf 218,61 USD), Moderna (-2,84 Prozent auf 158,69 USD) und ON Semiconductor (-2,49 Prozent auf 74,39 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 702 098 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,945 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 9,28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at