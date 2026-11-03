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CAC 40-Performance im Blick 03.11.2026 15:58:51

Pluszeichen in Paris: CAC 40 nachmittags im Plus

Pluszeichen in Paris: CAC 40 nachmittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Paris.

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,07 Prozent höher bei 8 053,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,619 Prozent tiefer bei 7 997,91 Punkten in den Handel, nach 8 047,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7 986,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 107,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 897,19 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 8 613,82 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 8 109,79 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,73 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 122 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,421 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Carrefour S.A. 13,50 2,39% Carrefour S.A.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 447,30 3,96% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 70,56 4,75% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,61 4,34% Renault S.A.
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