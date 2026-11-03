CAC 40
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2,32 %
|CAC 40-Performance im Blick
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03.11.2026 15:58:51
Pluszeichen in Paris: CAC 40 nachmittags im Plus
Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,07 Prozent höher bei 8 053,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,619 Prozent tiefer bei 7 997,91 Punkten in den Handel, nach 8 047,69 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7 986,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 107,26 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 897,19 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 8 613,82 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 8 109,79 Punkten.
Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,73 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 122 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,421 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|200,70
|4,43%
|Carrefour S.A.
|13,50
|2,39%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|447,30
|3,96%
|Pernod Ricard S.A.
|70,56
|4,75%
|Renault S.A.
|28,61
|4,34%
|Stellantis
|4,11
|3,18%
Indizes in diesem Artikel
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|8 210,32
|2,37%
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