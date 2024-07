Pluszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 15:40 Uhr gewinnt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,74 Prozent auf 1 853,69 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent leichter bei 1 839,96 Punkten, nach 1 840,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 853,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 839,85 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,46 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 04.06.2024, den Wert von 1 826,46 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.04.2024, den Stand von 1 791,20 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 04.07.2023, mit 1 622,20 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,15 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit BAWAG (+ 3,13 Prozent auf 64,25 EUR), Raiffeisen (+ 1,76 Prozent auf 17,35 EUR), FACC (+ 1,38 Prozent auf 8,10 EUR), Verbund (+ 1,26 Prozent auf 76,45 EUR) und Telekom Austria (+ 1,24 Prozent auf 8,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-2,64 Prozent auf 8,86 EUR), AT S (AT&S) (-1,87 Prozent auf 21,02 EUR), Polytec (-1,47 Prozent auf 3,35 EUR), S IMMO (-1,36 Prozent auf 21,70 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,23 Prozent auf 112,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 651 563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,282 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 Prozent an der Spitze im Index.

