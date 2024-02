Pluszeichen in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Dienstagshandels zu

Am Dienstag erhöhte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende um 0,23 Prozent auf 1 723,73 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,011 Prozent stärker bei 1 719,97 Punkten, nach 1 719,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 1 729,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 714,65 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bei 1 722,73 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, bei 1 606,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 687,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,566 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 3,66 Prozent auf 13,58 EUR), STRABAG SE (+ 2,48 Prozent auf 43,40 EUR), Flughafen Wien (+ 2,40 Prozent auf 51,20 EUR), Lenzing (+ 2,35 Prozent auf 30,45 EUR) und Palfinger (+ 2,30 Prozent auf 24,45 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil EVN (-5,18 Prozent auf 23,80 EUR), Verbund (-3,32 Prozent auf 71,40 EUR), Wolford (-2,65 Prozent auf 4,40 EUR), Frequentis (-2,54 Prozent auf 26,90 EUR) und Marinomed Biotech (-1,95 Prozent auf 25,20 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 536 872 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,900 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,28 erwartet. Die Semperit-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

