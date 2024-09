Pluszeichen in Wien: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im ATX Prime

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,08 Prozent stärker bei 1 821,61 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent fester bei 1 802,22 Punkten, nach 1 802,15 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 822,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 802,22 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,22 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 19.08.2024, mit 1 834,02 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 800,78 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bei 1 605,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 2,95 Prozent auf 6,63 EUR), Wienerberger (+ 2,87 Prozent auf 30,86 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,84 Prozent auf 23,55 EUR), voestalpine (+ 2,36 Prozent auf 21,72 EUR) und OMV (+ 1,80 Prozent auf 37,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-1,94 Prozent auf 10,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,25 Prozent auf 7,90 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,10 EUR), EVN (-0,16 Prozent auf 30,55 EUR) und AMAG (+ 0,00 Prozent auf 23,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 195 144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,917 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at