Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel von 30 Euro für die Aktien der heimischen Post bestätigt. Auch die "Hold"-Empfehlung behält der Berenberg-Experte Willam Fitzalan Howard in seiner jüngst veröffentlichten Studie bei. Zum Vergleich: Am Freitag kurz nach Handelsstart notierte die Aktie der Post mit einem Plus von 0,45 Prozent bei 33,55 Euro.

Das Vorjahr sei für die Post sehr erfolgreich gewesen. Haupttreiber waren dabei der starke Aufschwung im Paketgeschäft und die besser als erwartete Performance der türkischen Tochtergesellschaft. Für das laufende Jahr 2022 erwarten die Berenberg-Experten, dass der heimische Brief- und Paketzusteller jedoch "etwas zu kämpfen haben" wird.

Auch wenn die Trends im Briefgeschäft günstig bleiben, wird die Paketdivision wahrscheinlich wieder auf das Niveau vor der Coronakrise zurückfallen. Auch das Bankgeschäft der Post dürfte den Konzerngewinn weiter belasten. Angesichts dieser Aussichten senken die Analysten ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2022 1,91 Euro. In den beiden Folgejahren belaufen sich die Prognosen auf 1,91 und 2,10 Euro. Die Dividendeneinschätzungen der Experten betragen für das laufende Jahr 1,61 Euro. In den Jahren 2023 und 2024 sollen dann 1,61 und 1,77 Euro je Aktie ausgeschüttet werden.

