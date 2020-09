Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien der Österreichischen Post von 28 auf 27 Euro zurückgenommen und das Anlagevotum "Sell" bestätigt. Zudem wurden die Ergebnisprognosen revidiert. Die Änderungen erfolgten in Reaktion auf die Halbjahresergebnisse 2020, schreibt das Analystenteam rund um Matija Gergolet.

Die Zahlen hätten einen starken Rückgang beim Ergebnis (EBIT) gezeigt, sowie eine etwas schwächer als erwartet ausgefallene EBIT-Prognose für 2020. Goldman Sachs erwartet nun für 2020 ein Ergebnis je Aktie von 1,53 (bisher: 1,55) Euro, für 2021 sind es 1,99 (bisher: 2,01) Euro und für 2022 liegt der Wert bei 2,31 (bisher: 2,18) Euro. Die Dividendenerwartung je Anteilsschein liegt für 2020 bei 1,50 Euro für 2021 bei 1,80 Euro und für 2022 bei 2,00 Euro.

Am Freitag notierten die Post-Titel an der Wiener Börse gegen Mittag mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 28,60 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) kat/ger

ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at

AFA0034 2020-09-04/12:01