Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Gewinnprognosen für die Aktien der Österreichischen Post etwas reduziert. Die Verkaufsempfehlung "Sell" bleib in der Studie des Experten Conor Dwyer allerdings ebenso unverändert wie das Kursziel von 22,50 Euro.

Mit Hinblick auf das langfristige Wachstumspotenzial bleibe der Analyst skeptisch. Zudem hege er Zweifel, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren mit Hinblick auf die Dividendenausschüttung zum Vorkrisenniveau zurückkehren könne. In seiner Studie hob Dwyer die zukünftigen Kapitalzuflüsse (FCF, Forward Cashflow) hervor, die unter Druck bleiben sollen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten für das Geschäftsjahr 2021 nun 1,82 Euro. In den Folgejahren 2022 und 2023 rechnen sie jeweils mit einem Gewinn von 1,73 Euro je Aktie. Die Dividendenerwartung beläuft sich auf 1,73 Euro je Aktie für 2021. In den Jahren 2022 und 2023 prognostizieren die Berenberg-Experten eine Dividendenausschüttung von jeweils 1,64 Euro je Titel.

Die Aktien der Post haben am Dienstag in der Früh an der Wiener Börse um 0,43 Prozent höher bei 35,40 Euro notiert.

Analysierendes Institut Berenberg

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/spo

ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at

AFA0032 2021-03-16/09:52