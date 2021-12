Die Analysten der Berenberg Bank haben in einer Branchenstudie die "Sell"-Bewertung für die Aktien der heimischen Post gestrichen und raten nun zum Halten ("Hold") der Wertpapiere. Das Kursziel wurde in der von William Fitzalan Howard und Conor Dwyer am Freitag veröffentlichten Studie von 24 auf 30 Euro angehoben.

Die heimische Post habe sich laut den beiden Analysten gegen die Volatilität der Pandemie gut geschlagen, wobei sich die Aktie des Logistikers trotz einiger langfristiger Risiken "hartnäckig" auf hohem Niveau gehalten habe. Die bisher vorgelegte Sell-These sei zum größten Teil bereits abgewickelt, so die Wertpapieranalysten weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten für die Geschäftsjahre 2021 (2,41 Euro je Titel) und 2022 (2,32 Euro) um rund neun Prozent mehr. 2023 soll der Gewinn je Anteilsschein 2,23 Euro betragen. An Dividenden sollen für 2021 1,96 Euro je Titel, für 2022 2,09 Euro und für 2023 2,00 Euro ausgeschüttet werden.

Die Aktien der Post haben am Montag in der Früh an der Wiener Börse um 0,27 Prozent höher bei 37,40 Euro notiert.

Analysierendes Institut Berenberg

