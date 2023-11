Pluszeichen in Zürich: SLI am Mittag stärker

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 1,33 Prozent auf 1 663,36 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,654 Prozent auf 1 652,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 641,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 666,36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 649,63 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,63 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, wies der SLI einen Stand von 1 698,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 765,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, stand der SLI bei 1 625,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,05 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 810,36 Punkte. Bei 1 599,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Geberit (+ 11,63 Prozent auf 471,40 CHF), ams (+ 8,75 Prozent auf 3,51 CHF), VAT (+ 5,47 Prozent auf 339,60 CHF), Sika (+ 5,16 Prozent auf 226,30 CHF) und Sandoz (+ 4,11 Prozent auf 24,98 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swisscom (-4,98 Prozent auf 522,40 CHF), Novartis (-1,06 Prozent auf 84,31 CHF), Swiss Re (-0,54 Prozent auf 100,40 CHF), Zurich Insurance (-0,14 Prozent auf 436,20 CHF) und Roche (-0,08 Prozent auf 237,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 209 260 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 264,612 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,45 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

