Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels im Aufwind

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,13 Prozent auf 1 722,49 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,033 Prozent höher bei 1 720,83 Punkten in den Handel, nach 1 720,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 719,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 723,27 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 668,16 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2023, den Wert von 1 743,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, bei 1 717,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 2,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Roche (+ 1,69 Prozent auf 243,65 CHF), ams (+ 0,78 Prozent auf 1,62 CHF), Novartis (+ 0,71 Prozent auf 85,99 CHF), Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 99,59 CHF) und Lindt (+ 0,46 Prozent auf 10 860,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lonza (-1,76 Prozent auf 328,90 CHF), Swiss Life (-1,37 Prozent auf 559,80 CHF), Swisscom (-0,82 Prozent auf 506,00 CHF), Sonova (-0,70 Prozent auf 254,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,60 Prozent auf 34,97 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 318 713 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,572 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,93 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at