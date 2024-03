Pluszeichen in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

Der SMI verzeichnet am Dienstagnachmittag Kursanstiege.

Um 15:41 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,42 Prozent auf 11 734,27 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,286 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,312 Prozent auf 11 721,59 Punkte an der Kurstafel, nach 11 685,19 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 11 744,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 11 669,67 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Der SMI wies vor einem Monat, am 12.02.2024, einen Stand von 11 179,30 Punkten auf. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 12.12.2023, mit 11 151,22 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 765,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 5,05 Prozent zu Buche. Bei 11 744,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 1,92 Prozent auf 27,63 CHF), Holcim (+ 1,83 Prozent auf 76,66 CHF), Partners Group (+ 1,54 Prozent auf 1 285,50 CHF), Logitech (+ 1,41 Prozent auf 80,42 CHF) und Sika (+ 1,27 Prozent auf 263,70 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Novartis (-1,35 Prozent auf 87,60 CHF), Nestlé (+ 0,09 Prozent auf 94,07 CHF), Swiss Re (+ 0,14 Prozent auf 110,00 CHF), Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 509,60 CHF) und Alcon (+ 0,18 Prozent auf 77,34 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 857 179 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 256,120 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,61 zu Buche schlagen. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,97 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at