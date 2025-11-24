Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Am Montag steht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,30 Prozent im Plus bei 4 727,51 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,070 Prozent stärker bei 4 716,82 Punkten in den Handel, nach 4 713,52 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 716,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 734,31 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 4 783,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der STOXX 50 4 626,06 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 4 316,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 8,96 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,57 Prozent auf 167,45 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,61 Prozent auf 55,50 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,49 Prozent auf 87,30 GBP), UBS (+ 1,34 Prozent auf 30,17 CHF) und HSBC (+ 1,29 Prozent auf 10,55 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-2,70 Prozent auf 1 478,50 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,46 Prozent auf 5,50 EUR), UniCredit (-1,74 Prozent auf 62,04 EUR), National Grid (-1,19 Prozent auf 11,25 GBP) und Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,48 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 826 161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 323,259 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 6,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 7,14 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at