OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

Index-Bewegung 24.11.2025 09:29:31

Freundlicher Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu

Freundlicher Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Am Montag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,52 Prozent fester bei 17 433,33 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,239 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,544 Prozent höher bei 17 436,69 Punkten, nach 17 342,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 430,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 436,69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI stand vor einem Monat, am 24.10.2025, bei 17 348,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der SPI 17 039,60 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 15 591,54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,34 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 10,34 Prozent auf 0,16 CHF), Evolva (+ 8,43 Prozent auf 0,90 CHF), COLTENE (+ 4,13 Prozent auf 50,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,31 Prozent auf 0,78 CHF) und BACHEM (+ 2,75 Prozent auf 50,80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-8,07 Prozent auf 1,48 CHF), GAM (-5,88 Prozent auf 0,16 CHF), Adval Tech (-4,02 Prozent auf 38,20 CHF), Curatis (-4,02 Prozent auf 11,95 CHF) und Kudelski (-3,35 Prozent auf 1,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 187 546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 278,711 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Relief Therapeutics-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,84 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AGmehr Nachrichten

Analysen zu OC Oerlikon Corporation AGmehr Analysen

