UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Rentabler UBS-Einstieg?
|
24.11.2025 10:04:16
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden UBS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,43 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,147 UBS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 153,22 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 21.11.2025 auf 29,77 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,22 Prozent angezogen.
UBS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
21.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
21.11.25
|SIX-Handel: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu UBSmehr Analysen
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|32,35
|0,84%