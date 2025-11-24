SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in UBS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden UBS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,43 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,147 UBS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 153,22 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 21.11.2025 auf 29,77 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,22 Prozent angezogen.

UBS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at