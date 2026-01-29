Pluszeichen in Zürich: SPI mit Gewinnen

Am Donnerstag klettert der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,94 Prozent auf 18 205,27 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,414 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,471 Prozent auf 17 950,56 Punkte an der Kurstafel, nach 18 035,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 226,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 950,56 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,115 Prozent nach oben. Der SPI lag vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 18 185,05 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.10.2025, den Stand von 17 047,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wurde der SPI mit 16 645,29 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,203 Prozent nach unten. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 10,98 Prozent auf 67,92 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 10,95 Prozent auf 54,20 CHF), Molecular Partners (+ 4,56 Prozent auf 3,21 CHF), Emmi (+ 3,34 Prozent auf 773,00 CHF) und Ascom (+ 3,03 Prozent auf 5,44 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil INTERROLL (-9,33 Prozent auf 1 836,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,89 Prozent auf 1,05 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,11 Prozent auf 6,15 CHF), Givaudan (-5,93 Prozent auf 2 952,00 CHF) und DocMorris (-5,03 Prozent auf 5,67 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 3 336 203 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 311,795 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at