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WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

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Gesamtleistung steigt 26.03.2026 15:35:39

PNE-Aktie fällt: Pipeline verkleinert, Dividende fällt

PNE-Aktie fällt: Pipeline verkleinert, Dividende fällt

Der Windparkbetreiber PNE hat seine Projektpipeline vergangenes Jahr reduziert.

Ende 2025 sank sie verglichen mit Ende 2024 auf rund 23,8 Gigawatt nach 27,9 Gigawatt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mit. Die Gesamtleistung stieg 2025 im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 376,4 Millionen Euro. PNE hatte bereits in der vergangenen Woche einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben, den das Unternehmen nun bestätigte.

Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um gut neun Prozent auf mehr als 230 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 55,3 Millionen Euro ein Fünftel weniger übrig als im Vorjahr. Bereits Mitte Januar hatte das Unternehmen das Ergebnisziel für das vergangene Jahr wegen Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline gesenkt. Unterm Strich vergrößerte sich der Verlust von 3,8 Millionen auf nun mehr 47,4 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 eine Dividende von 4 Cent je Aktie erhalten, nach 8 Cent (inklusive einer Sonderausschüttung) im Vorjahr.

Im XETRA-Handel notiert die PNE-Aktie zeitweise 3,64 Prozent leichter bei 7,95 Euro.

/mne/stk

CUXHAVEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: PNE

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