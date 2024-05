PNE-Aktie in Rot: PNE hält trotz leichtem Ergebnisrückgang an Zielen fest

Konzernchef Markus Lesser bestätigte das Ziel eines operativen Gewinns von 40 bis 50 Millionen Euro im laufenden Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Cuxhafen mitteilte. Allerdings berichtete PNE auch von Problemen bei Transportgenehmigungen und Kapazitätsengpässen bei Lieferanten und Netzbetreibern, sowie über Erschwernisse beim Bau wegen ungünstigen Wetterbedingungen, wie starkem Wind und nassen Böden. Dies habe den Aufbau und die Inbetriebnahme neuer Windparks verzögert. Aber das Tempo der Umsetzung steige, sagte Konzernlenker Lesser. Er will sein Amt Ende Juli abgeben. Ein Nachfolger ist bislang noch nicht gefunden.

Im ersten Quartal wuchs die Gesamtleistung der PNE-Parks um ein Viertel auf 57 Millionen Euro. Der Umsatz sank jedoch leicht auf 31,4 Millionen Euro. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging ebenfalls leicht zurück auf 8,5 Millionen Euro. Unterm Strich reduzierte sich der Verlust des SDAX-Unternehmens leicht: Der unverwässerte Gewinn je Aktie belief sich auf minus 0,06 Euro je Aktie nach minus 0,08 Euro ein Jahr zuvor.

Im XETRA-Handel gewinnt die PNE-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,75 Prozent auf 13,52 Euro.

