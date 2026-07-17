Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
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17.07.2026 14:03:03
Poolhouse, a Tech-Infused Pool Hall Start-up, Raises $55 Million
Poolhouse, which was created by the founders of Topgolf and uses technology to track players’ scores, aims to sell its platform to others.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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