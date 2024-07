Porsche-Analyse: Buy-Bewertung für Porsche-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche AG von 104 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem abgesehen von China weltweiten Produktionsrückgang im ersten Halbjahr sollten sich die Konsensschätzungen für Europas Automobilunternehmen - außer für die Reifenhersteller - als zu ehrgeizig erweisen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Margenprognosen der deutschen Autobauer dürften sich in Richtung der unteren Enden der Zielspannen bewegen. Bei einigen Zulieferern wie Continental und Valeo drohten gar Gewinnwarnungen. Unter den Herstellern traut Hummel Mercedes-Benz und Renault eine vergleichsweise gute Entwicklung zu, während er für BMW skeptischer ist. Die Reifenhersteller Michelin und Pirelli könnten gar ihre operativen Ergebnisziele (Ebit) anheben.

Aktieninformation im Fokus: Die Porsche-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:28 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 67,80 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 40,12 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 216 368 Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2024 um 12,5 Prozent nach unten. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

