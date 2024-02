Dienstagshandel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX gewann am Dienstag an Wert.

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,59 Prozent auf 17 025,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 870,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 051,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 590,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2023, den Wert von 15 130,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2023, einen Stand von 15 351,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 17 051,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 4,00 Prozent auf 41,14 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 14,24 EUR), Bayer (+ 2,15 Prozent auf 29,21 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,02 Prozent auf 53,46 EUR) und Covestro (+ 1,97 Prozent auf 48,25 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-3,04 Prozent auf 33,60 EUR), RWE (-2,65 Prozent auf 33,03 EUR), Porsche (-1,60 Prozent auf 81,22 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 12,29 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 118,04 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 10 192 309 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 191,410 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at